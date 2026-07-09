¡A la baja! Precio del petróleo cae en medio del conflicto en Oriente Medio

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El paso en el estrecho se ha complicado desde el miércoles.

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Los precios del petróleo cerraron a la baja el jueves, en un mercado en el que los inversores mantienen la prudencia tras las fuertes subidas del crudo registradas por la escalada entre Estados Unidos e Irán.

El barril de Brent del mar del Norte con entrega en septiembre perdió un 2,20%, hasta situarse en 76,30 dólares.

Su equivalente estadounidense, el WTI con entrega en agosto, retrocedió un 1,96%, hasta los 72,08 dólares el barril.

Washington volvió a atacar a Irán la madrugada del jueves, mientras que Teherán hizo lo propio contra aliados de Estados Unidos en el Golfo.

Paso lento

El tráfico en el estrecho de Ormuz, paso esencial para el comercio mundial de hidrocarburos, se ha ralentizado notablemente desde el miércoles.

Solo seis petroleros habían atravesado el estrecho el jueves, mientras que el miércoles lo habían hecho 21, según datos de Kpler.

"Los operadores esperan a ver cómo evoluciona la situación entre Estados Unidos e Irán", resumen los analistas de Briefing.com.

Para Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote, "los mercados se han acostumbrado a las tensiones y las perturbaciones en el estrecho de Ormuz".

"El efecto sorpresa es mucho menor que al principio, lo que modera las reacciones de los inversores", añade.

Con información de AFP