Precios de localidades para el concierto de Los Tigres del Norte en Guatemala

El anuncio de la llegada de Los Tigres del norte a Guatemala con su gira "Los Tigres del Mundo: El Norte es Más Allá de la Frontera" emocionó a los fans, estos son los precios de las localidades y este es el lugar donde será el concierto.
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¿Por qué el nombre de la gira y el documental de Los Tigres del Norte?
"Los Tigres del Mundo: El Norte es Más Allá de la Frontera" se trata de un documental y un gira internacional que saca a luz el legado de más de cinco décadas de la banda como pionera de la música norteña y defensora de comunidades migrantes a través de sus historias.
¿Dónde será el concierto de Los Tigres del Norte en Guatemala?
El evento está programado para el 19 de diciembre de 2026 en el Estadio Cementos Progreso.
Precios del show de Los Tigres del Norte en Guatemala y dónde comprar los boletos
La preventa de boletos inicia este 1 de julio, la venta general el 2 de julio.
Las entradas a la venta en Primera Fila, ingresa aquí.
Localidades:
General: Q 190.00 + Q 100.00 por fee
Tribuna: Q 590.00 + Q 125.00 por fee
Preferencia: Q 590.00 + Q 125.00 por fee
Platea: Q 890.00 + Q 150.00 por fee
Mesas Platinum: Q 990.00 + Q 175.00 por fee
Mesas Black: Q 1,390.00 + Q 200.00 por fee
Los Tigres del Norte
La banda musical mexicana de música norteña fue fundada en Mocorito, Sinaloa, México en 1968. Es una de las agrupaciones más reconocidas del género debido a su larga trayectoria y a sus éxitos a nivel de la comunidad mexicana en la diáspora. Algunos de sus corridos han sido censurados en varias ocasiones, incluso en su propio país por su carga social.
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