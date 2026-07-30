El Real Madrid anuncia amistoso contra el Schalke 04 en Alemania

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El Real Madrid anunció este miércoles un amistoso contra el Schalke 04 el próximo 16 de agosto (9:00 a. m.), partido con el que pondrán fin a su pretemporada antes de su debut oficial en la liga española.

El cuadro merengue hasta el momento ha tenido dos juegos de entrenamiento contra el Alcorcón y el Leganés, ambos con victoria, pero su primer amistoso formal será este 1 de agosto, cuando se midan a la Fiorentina en Austria.

Los dirigidos por José Mourinho disputarán otro juego de fogueo el 8 de agosto ante el Ferencváros en Hungría y luego afrontarán el Trofeo Teresa Herrera contra el Deportivo de La Coruña.

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El cierre del itinerario blanco estará marcado por el duelo recientemente anunciado frente al Schalke 04, el cual se disputará en el Veltins-Arena para conmemorar los 25 años de la inauguración del recinto alemán.

Las competencias oficiales para el Madrid comenzarán el 22 de agosto visitando al Espanyol en la segunda jornada del torneo local, ya que su partido de la primera fecha contra la Real Sociedad fue reprogramado para el 26 de agosto en el Santiago Bernabéu.

Al igual que al club blanco, al Barcelona y el Atlético de Madrid también les reprogramaron la primera fecha de la liga local, con el objetivo de cumplir con el descanso de los futbolistas que disputaron la Copa del Mundo hasta las instancias finales.