Mourinho cada vez más cerca: Real Madrid confirma la marcha de Álvaro Arbeloa

El Real Madrid anunció este martes la salida de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo, una decisión que despeja el camino para la posible llegada del portugués José Mourinho al banquillo merengue.
OTRAS NOTICIAS: Barcelona prepara acciones legales contra Florentino Pérez por el "Caso Negreira"
A través de un comunicado oficial, el club informó que ambas partes alcanzaron un acuerdo para poner fin a la etapa del técnico español al frente del conjunto blanco.
"El Real Madrid y Álvaro Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo", señaló la entidad, que también agradeció el trabajo y compromiso del exfutbolista.
"Desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club", destacó el comunicado.
Arbeloa asumió el cargo en enero tras la salida de Xabi Alonso, luego de su paso por las categorías inferiores del club. Sin embargo, no logró revertir la dinámica del equipo, que cerró una segunda temporada consecutiva sin conquistar títulos.
El estratega ya había adelantado el pasado 22 de mayo que no continuaría en el cargo, durante la antesala del último partido de Liga frente al Athletic Blbao.
Desde entonces, los rumores sobre un posible regreso de José Mourinho al Santiago Bernabéu cobraron fuerza. Pese a ello, Arbeloa, quien siempre ha expresado admiración por el técnico portugués, descartó cualquier continuidad dentro del cuerpo técnico del luso.