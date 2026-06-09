¡Fiebre por Mbappé! Registran a más de 2 mil niños con el nombre del jugador francés

La pasión de miles de padres guatemaltecos por el fútbol se ve reflejado en el nombre que eligen para sus hijos.
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Muchos padres acuden a diario al Registro Nacional de las Personas (Renap) para inscribir a sus hijos.
Un dato curioso que ha compartido el Renap es que miles de estos padres mostraron ser fans de Kylian Mbappé y decidieron rendirle un homenaje al jugador francés nombrando así a sus hijos.
Según el registro, 2,204 personas fueron inscritas con el nombre de Kylian, mientras que 18 recibieron el nombre de Mbappé.
Nueve niños más fueron nombrados como Kylian Mbappé.
Con el mensaje "Cifras que nos identifican", el Renap compartió la publicación.