¿Algún famoso? Estos fueron los nombres más populares del 2025 en Guatemala

Ni Messi ni Shakira, estos son los nombres que encabezaron la lista.
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Diariamente, cientos de padres de familia acuden a las oficinas del Registro Nacional de las Personas (Renap) para inscribir a sus hijos.
Lo que ha llamado la atención es la popularidad que tienen algunos nombres elegidos.
El Renap dio a conocer cuáles fueron los nombres más populares registrados por guatemaltecos durante el 2025.
- Liam, 5,165
- Eithan, 4,625
- Ailany, 4,299
- Dylan, 3,624
- José, 3,414
- Juan, 3,301
- María, 3,279
- Thiago, 2,966
- Ángel, 2,799
- Génesis, 2,243
Además, el registro también reportó el listado de los nombres elegidos entre los años 2015 y 2025.
Los nombres que han encabezado la lista en esos últimos años han sido María y José.