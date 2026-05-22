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¿Algún famoso? Estos fueron los nombres más populares del 2025 en Guatemala

  • Por Jessica González
22 de mayo de 2026, 08:59
Entre los nombres que más destacan está María y José. (Foto: Pixabay)

Entre los nombres que más destacan está María y José. (Foto: Pixabay)

Ni Messi ni Shakira, estos son los nombres que encabezaron la lista.

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Diariamente, cientos de padres de familia acuden a las oficinas del Registro Nacional de las Personas (Renap) para inscribir a sus hijos.

Lo que ha llamado la atención es la popularidad que tienen algunos nombres elegidos.

El Renap dio a conocer cuáles fueron los nombres más populares registrados por guatemaltecos durante el 2025.

  • Liam, 5,165
  • Eithan, 4,625
  • Ailany, 4,299
  • Dylan, 3,624
  • José, 3,414
  • Juan, 3,301
  • María, 3,279
  • Thiago, 2,966
  • Ángel, 2,799
  • Génesis, 2,243

Además, el registro también reportó el listado de los nombres elegidos entre los años 2015 y 2025.

Los nombres que han encabezado la lista en esos últimos años han sido María y José. 

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