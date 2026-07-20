Registran otro sismo durante este lunes 20 de julio

El movimiento telúrico fue más sensible para la población que se encuentra en las costas del Pacífico.
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Durante la tarde de este 20 de julio, se reportó un sismo en el Océano Pacífico.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que tuvo una magnitud de 4.1 y que sucedió a las 14:41 horas.
El sismo tuvo una profundidad de 4.1 kilómetros y por el momento no se registran daños materiales ni personas heridas.
Ante estos hechos naturales, las autoridades recomiendan precaución y estar alerta a fuentes oficiales.