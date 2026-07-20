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Registran otro sismo durante este lunes 20 de julio

  • Por Reychel Méndez
20 de julio de 2026, 15:24
El sismo tuvo una profundidad de 8.21 kilómetros. (Foto: Archivo/Soy502)

El sismo tuvo una profundidad de 8.21 kilómetros. (Foto: Archivo/Soy502)

El movimiento telúrico fue más sensible para la población que se encuentra en las costas del Pacífico.

OTRAS NOTICIAS: Tiembla en Guatemala: recuento de daños tras fuerte sismo de 7.4 grados

Durante la tarde de este 20 de julio, se reportó un sismo en el Océano Pacífico.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que tuvo una magnitud de 4.1 y que sucedió a las 14:41 horas.

El sismo tuvo una profundidad de 4.1 kilómetros y por el momento no se registran daños materiales ni personas heridas.

Ante estos hechos naturales, las autoridades recomiendan precaución y estar alerta a fuentes oficiales.

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