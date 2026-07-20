Tiembla en Guatemala: recuento de daños tras fuerte sismo de 7.4 grados

-

La SE-Conred presentó el recuento de daños a partir de los sismos que se percibieron en el territorio nacional desde el pasado viernes 17 de julio.

OTRAS NOTICIAS: El poder que mantendría Walter Mazariegos en la postuladora de CGC y otras entidades

Durante un enlace al inicio de la conferencia de prensa semanal de la presidencia de la República "La Ronda", Claudinne Ogaldes, titular de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred) presentó el recuento de daños tras los sismos registrados a nivel nacional en los últimos días.

Según los datos presentados, a partir del temblor registrado el último viernes con una magnitud de 7.4 grados, se han contabilizado 249 eventos telúricos, de los cuales, 31 ha sido sensibles y otros dos ocurrieron este lunes 20 de julio en horas de la mañana.

En el resumen presentado se indica que 85 personas es el saldo de personas afectadas debido a los movimientos telúricos, así como 69 que fueron evacuadas.

El pasado viernes 17 de julio fueron evacuados edificios en la zona 10 capitalina como resultado del sismos registrado ese día. (Foto: Archivo/Soy502)

Emergencias atendidas

Entre damnificados, así como daños en viviendas, centros escolares y afectaciones a la red vial, estas son las cifras presentadas por la SE-Conred:

85 personas afectadas

69 personas evacuadas

3 viviendas con daños leves

10 con daño moderado

3 daños severos

26 escuelas daños

22 edificios públicos con daños

3 carreteras secundarias con daños

https://t.co/Y7sHATAkdW — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) July 20, 2026

Departamentos afectados

Por último indicó que los departamentos afectados han sido: