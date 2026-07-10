¡Camión volcado! Reportan fuertes lluvias y un accidente de tránsito en Escuintla

Se recomienda tener precaución al transitar en la carretera por las condiciones climáticas que no son favorables.
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Fuertes lluvias se han reportado este jueves 9 de julio en el departamento de Escuintla, el cual ya se ha visto afectado por las mismas.
En la carretera que conduce de Santa Lucía Cotzumalguapa hacia Cocales, se registró un accidente vial que ha provocado tránsito lento en el sector.
Durante las fuertes lluvias, el piloto de un camión perdió el control y terminó volcando sobre la cinta asfáltica.
Bomberos Voluntarios arribaron al lugar para brindarle asistencia a los tripulantes, mientras se está a la espera de que el vehículo de transporte pesado pueda ser retirado.