Rescatan a conductor atrapado en una cabina en la ruta interamericana (video)

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Tras varias maniobras realizadas por los Bomberos Municipales Departamentales, lograron salvar al conductor y trasladarlo a un hospital.

Bomberos Municipales Departamentales fueron solicitados en el kilómetro 37 de la Ruta Interamericana, luego que un vehículo tipo camión se accidentara y dejara al conductor herido.

El vehículo colisionó contra un poste luego de haber perdido el control, dejando como resultado al piloto atrapado en el interior del vehículo.

Para poder realizar el rescate, los socorristas recurrieron al equipo hidráulico denominado quijada de la vida, que facilitó la extracción del herido.

Posteriormente, se le brindó atención pre-hospitalaria al hombre y se trasladó a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango.

El herido fue trasladado a un centro asistencial en Chimaltenango. (Foto: Asonbomd)

Según información compartida por Edwin Xeper, vocero de la Asociación de Bomberos Municipales Departamentales (Asonbomd), el herido respondió al nombre Walter Méndez, de 25 años de edad, quien es originario de San Lucas Sacatepéquez.

Según indicaron personas que observaron el hecho, el piloto fue sacado de la ruta por otro vehículo de transporte pesado, colisionando contra un poste y terminando en el interior de un predio.