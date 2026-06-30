Motocicletas chocan de frente y terminan en una pelea (Video)

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Una cámara de vigilancia en La Gomera Escuintla, captó el momento exacto en el que dos motocicletas colisionan en una intersección y dos de los implicados terminan en una pelea en medio de la vía pública.

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Un accidente de tránsito que sucedió el pasado domingo 28 de junio, quedó grabado por medio de una cámara de vigilancia en un sector de La Gomera, Escuintla.

El percance vial habría involucrado a tres personas, ya que debido a la colisión, dos motoristas y una acompañante terminaron en la cinta asfáltica debido al impacto.

El video evidenció que un motorista que se transportaba solo, se pasó el semáforo en rojo.

En cuestión de segundos, una motorista y su acompañante fueron impactados por dicho conductor, cayendo todos a la cinta asfáltica. Rápidamente, el acompañante de la motorista y el culpable del percance se pararon e iniciaron una pelea.

Momentos más tarde, peatones y otros conductores se acercaron al lugar para poder auxiliar a la afectada y separar a los hombres que continuaban peleando.

Mira el video: