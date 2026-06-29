Así rescatan a un joven entre los escombros tras terremotos en Venezuela (video)

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La víctima logró sobrevivir pese a quedar atrapado durante varios días entre los escombros de un edificio que se derrumbó por los potentes terremotos en Venezuela.

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Rescatistas de Venezuela, México y El Salvador lograron extraer a un joven que se encontraba entre los escombros tras los devastadores terremotos que causaron tragedias en el país sudamericano.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele compartió por medio de su cuenta de X, los videos en lo que se observan las labores de rescate en el lugar donde estaba atrapado Aaron Levi Cantillo Vargas, de 21 años.

Bukele compartió el primer video durante la madrugada de este lunes e indicó que la víctima se encontraba atrapada en el edificio OPP 25, el cual se derrumbó en el sector Tanaguarena, parroquia Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela.

Nuestros equipos de rescate, junto a rescatistas de México y Venezuela, trabajan para sacar con vida a Aaron Levi Cantillo Vargas, de 21 años, quien permanece atrapado en el edificio OPP 25, en el sector Tanaguarena, parroquia Caraballeda, estado de La Guaira.



Ya hemos logrado… pic.twitter.com/GIe0O1sG4P — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 29, 2026

Asimismo, el mandatario informó que uno de los médicos salvadoreños logró canalizarle líquidos a Aaron Cantillo para mantenerlo hidratado, las labores presentaban dificultades, ya que se interponía el cuerpo sin vida de otra persona.

Después de intensas horas de trabajo conjunto, Aaron fue rescatado con vida y recibe atención médica especializada, según explicó Bukele en otra publicación, en donde compartió el video del momento en que esta persona era rescatada.

Después de intensas horas de trabajo conjunto, Aaron Levi Cantillo Vargas, de 21 años, ha sido rescatado con vida del edificio OPP 25, en el sector Tanaguarena, parroquia Caraballeda, estado de La Guaira.



Este rescate fue posible gracias al esfuerzo coordinado de los equipos de… https://t.co/Q365IECCUV pic.twitter.com/NTeqQWCNKr — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 29, 2026

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