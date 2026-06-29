Surge video del momento en que edificios colapsan durante terremotos en Venezuela

-

El estado costero de La Guaira, en Venezuela, fue el más afectado por los potentes terremotos del pasado miércoles.

Ha surgido un nuevo video que muestra el momento en que colapsan tres edificios durante los devastadores terremotos consecutivos de magnitudes 7.2 y 7.5, los cuales sacudieron el pasado miércoles 24 de junio a Venezuela.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad, en el estado costero de La Guaira, se observa cuando unas personas comienzan a salir de un inmueble al percatarse del sismo, pero este se incrementa y provoca que las mismas caigan al suelo.

Mientras que, debido al fuerte sismo, se ve al fondo de las imágenes el momento en que se derrumban tres edificios, primero se derrumba uno que aparece a la derecha, posteriormente le siguen uno más grande al centro del video y otro más que se alcanza a ver a la izquierda.

Esto provoca que se generen nubes de polvo y ocasionando caos, en donde también se ven los vehículos estacionados y en circulación que se muevan de un lado para el otro.

Mira aquí el video:

Impactantes imágenes del terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio. pic.twitter.com/DZKsLiz6gD — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 29, 2026

El último balance oficial es de 1,450 muertos y 3,150 heridos. La Organización de las Naciones Unidas calcula que más de 50 mil víctimas se encuentran desaparecidas, pese a que el gobierno evitar hablar de ello.