¿Qué se sabe de los efectos del nuevo coronavirus en los niños?

La pandemia del coronavirus trajo consigo un miedo respetable hacia la enfermedad que provoca el virus. El miedo se convirtió en pavor tras la realidad de países como Italia, España y Ecuador, pues el nuevo coronavirus parecía no tener piedad con nadie. Los padres de familia del mundo entero sentimos aún más terror al no saber cómo proteger a nuestros hijos y el reinante desconocimiento.

Con el paso de los meses, la Organización Mundial de la Salud y los principales referentes de salud, en todo el mundo, han recolectado mucha más información y se sabe más del covid-19. Sin embargo, poco se sabe sobre los efectos sobre la niñez.

Riesgos

¿Mito o verdad, los niños enferman con menos gravedad de coronavirus?

Es cierto, y los datos científicos hasta ahora así lo comprueban.

"Hay tres cuestiones clave: el nivel de infección de los niños, la gravedad de quienes enferman y la transmisión. Pero solo para la segunda tenemos datos sólidos", Russell Viner, presidente del Colegio Real de Pediatría Británica. Y la conclusión es que las formas graves de la covid-19 y los decesos son excepcionales entre los más pequeños.

Además, según el sitio británico de pediatría Don't Forget The Bubbles, los niños representan alrededor de 1% de los casos críticos en el mundo, con "solo un puñado de decesos".

En China se registraron casi mil niños infectados con el coronavirus, pero eso apenas representa el 2% del total de casos reportados, según el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades. Ningún niño menor a nueve años falleció.

Nivel de infección

La OMS juzga que "los niños y adolescentes son tan susceptibles de infectarse como cualquier otro grupo de edad". Sin embargo, los casos pediátricos diagnosticados en el mundo representan solo entre 1 y 5% del total, según la agencia Santé Publique France, que también indica que los niños presentan pocos o ningún síntoma y por lo tanto son más difíciles de diagnosticar. Otros expertos apuntan en cambio que estos son menos susceptibles de contagiarse con la covid-19, especialmente los menores de 10 años.

Basándose en tests realizados masivamente en países como Corea del Sur e Islandia, dos especialistas en pediatría, Alasdair Munro y Damian Roland, estimaron en el sitio DTFB "cada vez más probable que haya menos niños infectados" que adultos.

¿Transmiten más la epidemia?

Si bien al principio se creía que los niños eran "vectores" (transmisores) importantes del SARS-CoV-2 (porque así ocurre con la gripe), ahora varios estudios apuntan lo contrario. Por ejemplo, está el caso de un niño de 9 años en Francia que estuvo en contacto con 172 individuos, sin contaminar a ninguno.

El virólogo Christian Drosten, concluyó que los niños infectados tienen una carga viral comparable a la de los adultos y "podrían ser igual de contagiosos", no más.

Los niños podrían además ser menos contagiosos debido al hecho "de que no tienen síntomas y no tosen", según el experto francés Arnaud Fontanet, quien como otros científicos en el mundo, lleva a cabo un estudio en escuelas para verificar hipótesis que dicen que los niños transmiten más, menos o de igual forma el virus.

Datos y realidad en América

Mucho podría distar la realidad del primer mundo a lo que ocurra en países en vías de desarrollo y con extrema pobreza, por ello se toma en cuenta la voz de Adriana Arnao, infectóloga pediatra, ecuatoriana, quien dice que 2a nivel mundial, menos del 10% de contagios corresponde a niños".

¿Cómo afecta el covid-19 al cuerpo de los niños y por qué enferman menos?

Los síntomas en los niños son más leves. Así se detalló la Academia Americana de Pediatría sobre las características epidemiológicas, donde se estudió a 2143 pacientes pediátricos con Covid-19 en China, dice que los síntomas que presentaron los niños estudiados fueron, en general, menos severos que los de los adultos.

Adriana Arnao explica que los niños sufran menos, detallando que ellos tienen menos receptores de ECA que los adultos. Estos son unos receptores que están en las células que regulan la presión arterial, principalmente en los riñones y pulmones. "Al entrar, el virus se adhiere a esos receptores y una vez dentro, el virus produce más copias suyas", explica Rodrigo Henríquez, investigador de la Universidad de las Américas (UDLA). “Los niños tienen menos de estos receptores ECA, entonces tienen menos posibilidad de tener menos infecciones por este virus. Mientras más crecen, hay más posibilidad de que se enfermen”, dice la doctora Adriana Arnao.

De lo que se ha estudiado en China, la mayor parte de los niños analizados (94,1%) tuvo síntomas muy leves, moderados o ninguno. De los casos considerados críticos, la mayoría fue en niños de entre 0 a 5 años: 10,6% en menores a un año, y 7,3% en niños de 1 a 5 años.

The New England Journal of Medicine explica sobre la detección del covid-19 en niños. Se hizo con 366 niños menores de 16 años hospitalizados entre el 7 y 15 de enero. El estudio concluye que la infección en niños es “menos común y menos severa” comparada con la de adultos. Sin embargo, advierte que esa conclusión podría deberse a que los niños son asintomáticos o “tienen menos síntomas severos y por lo tanto, se los estudia con menor frecuencia, tendiendo a subestimar el número de niños infectados”.

La Sociedad Española de Pediatría también ha estudiado la presencia de coronavirus en niños, especialmente del covid-19 y en él, dice que “la importancia de los niños en la transmisión del virus sigue siendo incierta”. La doctora Arnao dice que falta tiempo y estudios para saber cómo se comporta el virus y que, por lo pronto, no se puede decir que los niños transmitan el virus más que los adultos.

Infantes y lactantes

The Lancet publicó el estudio que hicieron un grupo de investigadores chinos a nueve embarazadas y concluyó lo mismo: no hay, hasta ahora, ninguna evidencia de infección intrauterina por transmisión vertical —de madre a hijo por la sangre, la placenta o la leche materna— en mujeres con COVID-19 durante la última etapa del embarazo”, dice el estudio.

Según los estudios que se hicieron en China, no se encontró el virus en la leche materna (hecho ratifica el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, ACOG) . “No hay un recomendación de quitarle la leche al niño. La restricción de la lactancia podría ser porque si la mamá está infectada podría contagiarle por la vía normal”, dice el doctor y explica que podría ser a través del tacto o la respiración.

Casos de niños en Guatemala

En el país, se da cuenta de varios casos de Covid-19 en niños, aunque poco se sabe de cómo se contagiaron y sus avances. Se ha tratado el caso de gemelos nacidos, sin el virus, de una paciente positiva. Así mismo de una niña recuperada, quien se habría contagiado de sus padres directamente.

La última noticia llegó con 11 niños hospitalizados por el virus. Son una niña de 19 días de nacida (la más joven), a la que le siguen dos pacientes de 2 años, otros de 4 y 5, dos niños de 9 años, uno de 10 y dos más de 12 y 13 años. Hasta el momento, el Ministerio de Salud solo ha explicado que una persona (que se encontraba en cuarentena y resultó positiva) fue quien contagió a los once menores.

Hasta ahora, Salud ha reportado 33 casos positivos de niños de entre cero y 10 años. Y 71 personas entre once años hasta 20 (rango muy amplio pues ya entran en estadística adolescentes y adultos jóvenes).

(Imagen: Ministerio de Salud) Al ser un virus nuevo, los científicos coinciden en que aún no se tiene la suficiente evidencia para determinar exactamente cuál es su comportamiento y lo mejor es no desatender a los niños, además de seguir con estricta firmeza el distanciamiento físico con ellos y las medidas de higiene (lavado de manos y desinfección de superficies). De esta forma podrás proteger a los niños del Covid-19

*Con información de AFP, GK, El Comercio, Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, The Lancet, Frontier Pediatrics, La Sociedad Española de Pediatría, Don't Forget The Bubbles

INFÓRMATE:

Estos son los errores que no debes cometer al usar mascarilla

Niño de 4 años, con extraño cáncer, logró superar al coronavirus

Únete a "Coperacha por Guate" y apoya a los héroes sin capa

ALGUNAS IDEAS PARA PASARLA EN FAMILIA:

Desayunos fáciles, rápidos y deliciosos para esta cuarentena Tangram: la opción que recomiendan los expertos para los niños ¿Cada cuánto deberías cambiar tu toalla de manos y cuerpo?







ENTÉRATE DE MÁS:

Nayib Bukele y Residente de Calle 13 hacen “live” sobre Covid-19