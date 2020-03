Tangram: la opción que recomiendan los expertos para los niños

Seguimos confinados a casa y es necesario buscar otras formas de mantener entretenidos a los pequeños. El Tangram aparece como una de las mejores opciones para retarlos mentalmente.

¿Qué es el Tangram?

Es un juego originario de China, consistente en siete piezas de diversas formas geométricas: 1 cuadrado, 5 triángulos (2 pequeños, uno mediano y 2 grandes) y un trapecio. Con ellas, hay que formar modelos de figuras que aparecen en un cuadernillo.

En chino significa “tabla de sabiduría” (Chi Chiao Pan) y ese nombre no es casualidad, realmente desarrolla destrezas increíbles.

Veamos entonces cómo el Tangram infantil puede beneficiar tanto a la formación de una mente lógica y creativa a la vez.

Beneficios:

Despierta la memoria visual

Como el juego del memory típico, donde había que formar parejas con las piezas bocabajo.

Mejora la percepción visual

El hecho de tener que estar atento a cómo encajar las piezas como si fuera un puzzle motiva a usar el ingenio.

La atención se ve involucrada

Es una consecuencia inevitable, puesto que para conseguir hacer todas las figuras posibles, el niño se verá en la “obligación” de tener que enfocar la atención, lo que además es algo que puede ir entrenando y desarrollando con el tiempo. Cuanto antes, mejor.

Desarrolla la orientación espacial

Es una habilidad básica dentro del aprendizaje de los más pequeños. El tangram chino beneficia, en este sentido, al buen desarrollo de la lectura y escritura.

Enciende la chispa de la creatividad

Tener que buscar distintas maneras de poner las piezas buscando formas, hace que se vea estimulada la conexión entre ambos hemisferios cerebrales (y no sólo el derecho, como se creía antes).

Trabaja la paciencia

Y cómo olvidar lo fundamental: construye una paciencia sólida.

Reglas del juego

Son sencillas: formar figuras con todas las piezas (llamadas “tans”), no se puede excluir ninguna. Que sea simple no significa que sea sencillo, pues hay algunas figuras complicadas de realizar. Importante: las tans deben tocarse, pero no superponerse.

Plantillas de Tangram para imprimir A continuación te dejamos algunas plantillas del Tangram para que puedas imprimirlas y plastificarlas. (Fotos Etapa Infantil)

Es recomendado que el niño que empiece a jugarlo tenga mínimo 3 años, para que pueda empezar a beneficiarse de las anteriores cualidades.

Además, puedes coger 2 tangrams y proponerle un reto: intentar hacer figuras más grandes o más completas; seguro que será todo un desafío, que hará que el niño no se quiera levantar de la silla.

