El sector financiero evalúa en Guatemala sus retos de digitalización

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La capital guatemalteca reúne a líderes de la banca regional para analizar el impacto de la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes y la ciberseguridad.

La Escuela Bancaria de Guatemala (EBG) y la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) dieron inicio este lunes 20 de julio en la capital al XVI Congreso Regional de Innovación Tecnológica, Banca Digital y Ciberseguridad (CORETIC 2026), un encuentro que reúne a unos 400 líderes, autoridades y especialistas del sector financiero, según informaron los organizadores del evento.

La adopción acelerada de soluciones tecnológicas avanzadas y el fortalecimiento continuo de la confianza de los usuarios constituyen los ejes centrales bajo los cuales el sector financiero regional analiza la redefinición de sus modelos de negocio, de acuerdo con las ponencias de apertura de la cumbre.

El foro de alta dirección, programado para desarrollarse los días 21 y 22 de julio, concentra sus debates en la integración de herramientas operativas de última generación frente al incremento constante de las amenazas informáticas, según la agenda oficial de la actividad.

Durante el acto de inauguración, las autoridades del sector remarcaron que el despliegue de plataformas automatizadas dejó de ser una meta estratégica a mediano plazo para convertirse en una responsabilidad inmediata destinada a mantener la competitividad e impulsar la inclusión financiera en el país.

Inauguración del XVI Congreso Regional de Innovación Tecnológica, Banca Digital y ciberseguridad CORETIC 2026. (Foto: Wilder López/Soy502)

Retos de la transformación digital

"Ahora ya nosotros hablamos de que la transformación digital ya no es un deber del futuro, sino realmente ya es una responsabilidad del presente", explicó Sandra Lemus, subgerente de Resiliencia Digital de Corporación BI, al referirse al contexto de modernización bancaria.

"En este CORETIC justamente vamos a estar hablando de tecnologías como la inteligencia artificial, la computación cuántica y todo el tema de innovación financiera, pero realmente no hablamos de tecnología como tal, sino que estamos hablando cómo esta tecnología aplicada cambia la forma en la que hacemos negocios en nuestras organizaciones", agregó Lemus.

Los hábitos transaccionales de los usuarios se han volcado gradualmente hacia los entornos virtuales, desplazando la necesidad de acudir a las agencias bancarias físicas para realizar operaciones cotidianas, según explicó la ejecutiva de Corporación BI.

En esta dinámica de evolución tecnológica, las opciones y capacidades de la banca digital determinan la lealtad del cliente con su institución, sumado al trabajo interno en sistemas para ofrecer una mejor experiencia, sostuvo Lemus.

Sandra María Lemus, subgerente de Resiliencia Digital Corporación BI. (Foto: Wilder López/Soy502)

Protección y alianzas de mercado

El programa académico contempla de igual manera un eje prioritario orientado a la ciberseguridad, la resistencia informática y la contención de los mecanismos de fraude en las transacciones electrónicas, de acuerdo con los organizadores.

La implementación rigurosa de protocolos de resguardo técnico es la condición esencial para proteger la integridad operativa de las instituciones, salvaguardar los activos de los usuarios y mantener la credibilidad en el mercado, coincidieron los expositores del foro.

"Estamos hablando de tecnología aplicada en la innovación y demás, pero también en la generación de confianza, porque la confianza para el sector financiero sigue siendo el activo más valioso", afirmó Lemus al referirse a la salvaguarda de la información financiera.

El congreso analiza asimismo la integración de nuevos modelos de colaboración entre la banca tradicional, las cooperativas de ahorro y las empresas de tecnología financiera, conocidas como fintech, las cuales aceleran la bancarización de la población en sectores no atendidos, según explicaron las fuentes del sector.

Finalmente, las actividades institucionales del encuentro concluyen este martes 22 de julio a las 16:00 horas con la fase final del Primer Hackathon INNOVATECH 2026, un certamen enfocado en premiar propuestas tecnológicas inéditas diseñadas para optimizar el ecosistema bancario regional.