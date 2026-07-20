Delegación guatemalteca conocerá en EE. UU. experiencia sobre gasolina E10

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Los representantes guatemaltecos sostendrán reuniones para abordar aspectos técnicos relacionados con el uso de etanol en combustibles.

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Una delegación integrada por funcionarios del Ejecutivo y diputados del Congreso de la República viajaron a Washington D. C., Estados Unidos, para sostener acercamientos con la U.S. Grains & BioProducts Council (USGBC) y conocer detalles sobre la implementación de la gasolina E10.

La comitiva está conformada por ocho representantes de los organismos Legislativo y Ejecutivo, quienes buscarán obtener información técnica y conocer experiencias relacionadas con la introducción de este tipo de combustible, cuya distribución está próxima a comenzar en el país.

La gasolina E10 consiste en una mezcla de 90 % de gasolina y 10 % de etanol carburante y su implementación forma parte de las acciones para incorporar biocombustibles al mercado guatemalteco y reducir parcialmente la dependencia de combustibles derivados del petróleo.

Entre los integrantes de la delegación figuran los presidentes de tres comisiones de trabajo del Congreso vinculadas con la economía, la energía y la protección de los consumidores.

Los funcionarios guatemaltecos buscan conocer la experiencia de Estados Unidos en la implementación de la gasolina E10. (Foto: Archivo / Soy502)

Se trata de Jorge Estuardo Ayala Marroquín, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior; Ernesto Bran Colindres, presidente de la Comisión de Energía y Minas, y Ronald Yomelfy Portillo Cordón, presidente de la Comisión de Protección al Consumidor y Usuario.

También participarán los diputados León Felipe Barrera Villanueva, Sergio Guillermo Enríquez y Laura Fabiola Marroquín.

Por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM) viajarán el viceministro de Energía Luis Arturo Mérida Peralta y Gustavo Adolfo Estrada, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de esa cartera.

El objetivo del viaje será conocer aspectos relacionados con la producción, comercialización, almacenamiento y distribución del etanol, así como las condiciones necesarias para incorporar la mezcla E10 al mercado de combustibles.

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Los acercamientos también permitirán a los funcionarios conocer la experiencia de Estados Unidos en el uso de gasolina mezclada con etanol y abordar aspectos técnicos vinculados con la calidad del combustible, la infraestructura de distribución y su utilización en vehículos.

La U.S. Grains & BioProducts Council, traducida como Consejo de Granos y Bioproductos de Estados Unidos, es una organización estadounidense sin fines de lucro que representa y promueve los intereses comerciales de productores y exportadores de granos, etanol y productos derivados.

La entidad trabaja en el desarrollo de mercados internacionales para productos estadounidenses como maíz, sorgo, cebada, granos secos de destilería con solubles y etanol.

Además, impulsa programas de cooperación técnica, capacitación y facilitación del comercio y según información institucional, la USGBC cuenta con oficinas y representación en distintos países y desarrolla programas en más de 70 naciones.