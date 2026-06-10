Así es Seduction X, la nueva propuesta de Banderas disponible en Perfumerías Fetiche

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Perfumerías Fetiche anunció la llegada a Guatemala de Seduction X, la nueva fragancia de Banderas Perfumes que marca una nueva etapa dentro de la línea Seduction, una de las colecciones más reconocidas de la marca.

El lanzamiento representa la incorporación del primer Eau de Parfum de esta familia de fragancias, una propuesta que busca ofrecer mayor intensidad, duración y presencia en comparación con versiones anteriores.

La nueva fragancia está dirigida a consumidores que buscan aromas con un perfil más contemporáneo, caracterizado por notas aromáticas, amaderadas y especiadas.

(Imagen cortesía: Perfumerías Fetiche)

Una composición de larga duración

Seduction X combina ingredientes seleccionados para crear una fragancia con una duración aproximada de hasta 12 horas sobre la piel.

La composición inicia con notas de salida de pomelo y pimienta rosa, que aportan una apertura fresca y especiada. En el corazón destacan la salvia y la lactona de whisky, mientras que las notas de fondo incorporan sándalo y un acorde de ante que aportan profundidad y permanencia.

Según la marca, la fragancia incorpora una tecnología desarrollada para reforzar sensaciones asociadas a la confianza, el bienestar y la atracción a través de la combinación de sus ingredientes.

(Imagen cortesía: Perfumerías Fetiche)

Un diseño inspirado en la nueva era Seduction

El lanzamiento también introduce una nueva identidad visual para la línea Seduction. El frasco presenta un acabado en azul oscuro acompañado por detalles dorados y el distintivo logotipo "SX", elementos que buscan reflejar la personalidad de esta nueva propuesta.

El diseño incorpora líneas definidas y acabados metálicos que combinan elementos contemporáneos con referencias clásicas de la perfumería masculina.

(Imagen cortesía: Perfumerías Fetiche)

Una campaña global

Seduction X debuta además con una nueva campaña internacional desarrollada por Banderas Perfumes.

La producción fue filmada en Los Ángeles y presenta una narrativa enfocada en la confianza, la autenticidad y la atracción, utilizando una propuesta visual donde predominan los tonos azul eléctrico y dorado, inspirados en los colores de la fragancia y su empaque.

Con este lanzamiento, Perfumerías Fetiche amplía su portafolio de fragancias masculinas en Guatemala, incorporando una propuesta que combina intensidad aromática, diseño renovado y una nueva visión del universo Seduction de Banderas Perfumes.

Descubre todos los detalles de la fragancia aquí.