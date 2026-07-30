Sorprenden a conductor bajo efectos del alcohol en la zona 10 (Video)

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Tras determinar que conducía bajo efectos del alcohol, agentes de la PMT impusieron la multa correspondiente.

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Un hombre fue sorprendido en estado de ebriedad en la 10 avenida y 17 calle de la zona 10 de la ciudad mientras conducía un vehículo.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito cuestionaron si había bebido, a lo que el conductor afirmó. Por protocolo, se procedió a realizar una prueba de alcoholemia para conocer cual era el estado en el que se conducía el hombre.

Segundos después de realizar la prueba, el resultado fue de 0.118 gramos de alcohol por cada litro de sangre.

Al confirmar el hecho, fue sancionado con la multa conforme a la normativa vigente de Q 5,000.

En el video compartido por la autoridad de tránsito se conoció que el conductor solicitó ayuda para poder retirar el vehículo y resguardar la seguridad vial en el área.

Mira el video: