Los Spurs sorprenden en las Finales de la NBA con asalto al Madison

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Resistiendo en un emocionante final, los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama vencieron el lunes 115-111 a domicilio a los New York Knicks y se acercaron 2-1 en las Finales de la NBA.

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Wembanyama se agigantó con 32 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias para que su equipo prevaleciera bajo la asfixiante atmósfera en contra en el Madison Square Garden, que también abucheó al presidente estadounidense, Donald Trump.

Vic had himself a night at MSG!



: 32 PTS | 8 REB | 6 AST | 3 BLK | 2 STL pic.twitter.com/f9M4fS0xi7 — San Antonio Spurs (@spurs) June 9, 2026

San Antonio acabó con la racha de 13 victorias consecutivas de los Knicks en estos playoffs y evitó quedar en desventaja 3-0, que ningún equipo ha remontado en la historia.

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero el trabajo aún no está ni mucho menos terminado", afirmó Wembanyama, que se sobrepuso a los errores fatídicos que cometió en el segundo partido.

"Ni siquiera hemos llegado a la mitad. Lo más difícil está aún por llegar", reconoció.

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Aunque el francés sostuvo a los visitantes en ambos lados de la cancha, fue el joven Stephon Castle quien logró las canastas decisivas, con un triple que acabó con un apagón ofensivo y dos tiros libres que sellaron el triunfo a seis segundos del final.

Los Knicks de Jalen Brunson, que terminó con 32 puntos, no podrán así terminar con su sequía de títulos de medio siglo en el cuarto duelo, el miércoles, nuevamente en Nueva York.

El choque entre estos dos inesperados finalistas sigue vivo después de que los Knicks sacaran un monumental botín de San Antonio al ganar los dos primeros partidos.

Ningún equipo ha conquistado el anillo tras caer en casa en los dos primeros juegos, pero los Spurs dieron el lunes el paso inicial al prevalecer bajo el ambiente de locura que se vive en Nueva York con los Knicks.