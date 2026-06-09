Trump llega al Madison Square Garden y dice presente en las Finales de la NBA

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La presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el tercer juego de las Finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs, este lunes en Nueva York, obligó a las autoridades a reforzar considerablemente la seguridad para el encuentro.

Se estableció un amplio perímetro en los alrededores del Madison Square Garden, en Manhattan, cerca de la estación Penn Station, donde seis personas fueron heridas en un ataque con cuchillo la noche del domingo, cometido aparentemente por un individuo "desequilibrado".

El presidente estadounidense Donald Trump aparece en la pantalla gigante antes del inicio del tercer partido de las Finales de la NBA entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks en el Madison Square Garden. (Foto: AFP)

Las autoridades pidieron a los poseedores de entradas para esta noche que llegaran al menos dos horas antes del inicio del partido, a fin de someterse a controles de seguridad comparables a los de los aeropuertos.

Donald Trump has arrived for tonight’s game pic.twitter.com/RfrMQ3d71L — NBACentral (@TheDunkCentral) June 9, 2026

Debido a su visita, no se instaló ninguna fan zone en los alrededores del estadio, a diferencia de los dos primeros partidos de las Finales, jugados en San Antonio (Texas) y marcados por importantes concentraciones festivas.

"El mensaje es simple: celebren a los Knicks, pero eviten la zona del Madison Square Garden esta noche si no tienen entrada u otro motivo válido para desplazarse hasta allí", declaró la jefa de la policía neoyorquina, Jessica Tisch.

Trump, neoyorquino de nacimiento, se presenta como un aficionado de larga data de los Knicks y es también cercano a su propietario, James Dolan. En el pasado ha asistido a numerosísimos partidos en el Madison Square Garden.