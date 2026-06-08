¡Estafas con QR! La nueva forma en la que operan las estructuras criminales

La PMT alerta sobre códigos QR que aparecen en los vehículos haciéndose pasar por autoridades de tránsito.
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La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala, alertó sobre una forma en la que los delincuentes estafan a sus víctimas.
Se trata de códigos QR que aparecen en los vehículos, los cuales tienen como propósito que los conductores escaneen para robar datos personales y atentar con información sensible.
Los códigos van acompañados de un aviso de infracción, por lo que solicita que se escanee para conocer datos específicos de la multa impuesta.
Recomendaciones
La PMT brindó algunas recomendaciones para resguardar datos bancarios o personales en caso de ser víctima de estas acciones criminales:
- No escanearlo.
- No ingresar datos personales.
- Verificar en los canales oficiales si su vehículo ha sido multado.
Ante estos hechos, se recomienda denunciar para que las autoridades realicen las diligencias competentes.