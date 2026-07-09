Surge video de un ataque armado dentro de un restaurante (video)

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Las autoridades indicaron que la joven laboraba en el restaurante cuando fue atacada por un hombre desconocido.

Durante el medio día del pasado miércoles 8 de julio, se reportó un ataque armado en el interior de un restaurante de comida china en el Mercado Municipal de Sanarate, en El Progreso.

Tras el incidente, se solicitó el apoyo de Bomberos Municipales Departamentales ya que una mujer de 21 años había resultado herida. A la llegada de los socorristas, determinaron que había perdido la vida debido a múltiples heridas de bala.

La víctima fue identificada por sus familiares como Wendy Yulisa Lemus, quien laboraba en dicho restaurante. Tras confirmar el deceso se coordinó con las autoridades competentes para realizar las diligencias correspondientes.

Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar pero la mujer había perdido la vida debido a la cantidad de heridas que recibió. (Foto: ASONBOMD)

Un video que demuestra cómo sucedió el ataque

Por medio de una cámara de seguridad del local, se logró capturar el momento exacto en el que sucedió el ataque contra la joven.

En las imágenes se observa que un hombre vestido con capucha y el rostro cubierto con una mascarilla, entra al local, se acerca al mostrador y espera unos segundos en lo que la víctima sale a atender.

Al ver a Lemus frente a él saca un arma y dispara en múltiples ocasiones, haciendo que la joven caiga en el suelo, perdiendo la vida. Tras haberla asesinado, el hombre sale del lugar con las manos en los bolsillos, huyendo de la escena.

Fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil realizaron el procesamiento de la escena y la recolección de indicios que forman parte de la investigación.