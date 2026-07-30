Surgen detalles sobre el hecho armado en un centro comercial

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el arma del agente de seguridad se accionó por accidente, dejando a un joven de 18 años herido.

Marvin Rolando Tec Tiul, de 18 años, bromeaba con un agente de seguridad en la garita de un centro comercial en la zona 18, cuando el arma del policía privado se accionó hiriéndolo en la pierna derecha.

Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia e indicaron que al llegar se estabilizó a la persona, quien fue trasladada a la Emergencia del Hospital San Juan de Dios, donde quedó a cargo de los médicos de turno.

El hecho ocurrió en la garita de un centro comercial de la colonia San Rafael, donde la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público se presentaron para realizar las diligencias del caso y darle seguimiento, aunque el agente y el herido indicaron ser familiares y estaban bromeando al momento del incidente.