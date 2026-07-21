Capturan a un terrorista del barrio 18 que tenía diez ingresos a la cárcel

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El terrorista fue sorprendido por las autoridades cuando pretendía recoger un paquete que simulaba contener Q10 mil de una extorsión.

Un terrorista del barrio 18 fue arrestado en Villa Nueva, luego de haber sido sorprendido por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) cuando recogía un paquete que simulaba dinero de una extorsión.

La denuncia de un ciudadano permitió la captura de Marco Filiberto Gómez Pérez, de 48 años, quien también es conocido como alias "Kakaroto" de la mara 18, con el rango de paro.

El terrorista fue puesto a disposición de la justicia por onceava vez. (Foto: PNC)

Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) este delincuente fue sorprendido por los investigadores cuando recogía un paquete que simulaba contener Q10 mil, monto que exigía a un ciudadano para tener derecho de vivir en su propia casa y así evitar atentados.

Las amenazas también indicaban atentar contra su vida, su integridad física o de algún miembro de su familia.

La captura se logró por medio de un operativo en el que se utilizó dinero falso para engañar al delincuente y lograr su detención.

Este fue el dinero falso que utilizaron para despistar al delincuente. (Foto: PNC)

Tenía diez ingresos a la cárcel

De acuerdo con a los archivos de la Policía Nacional Civil, alias "Kakaroto", tiene diez ingresos a las cárceles del país, su actividad criminal la inicia a los 18 años en 1997 hasta 2011, por delitos como robo agravado, robo, homicidio, violencia contra la mujer, posesión para el consumo, allanamiento y extorsión.

La captura de este lunes representa la onceava ocasión en que este terrorista es puesto a disposición de la justicia.