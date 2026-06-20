¡Atención! Anuncian trabajos de asfalto en carretera a El Salvador este fin de semana

Las labores comenzarán este fin de semana en carretera a El Salvador.
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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) anunció trabajos de renovación asfáltica y mantenimiento mayor, en carretera a El Salvador.
Las labores se realizarán este sábado 20 y domingo 21 de junio del kilómetro 26.1 al 25.6 en dirección hacia la capital, en horario de 5:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Mientras los trabajos desde el kilómetro 23.9 se realizarán de 9:00 de la noche a 4:00 de la mañana del día siguiente.
Las autoridades indicaron que no se realizarán cierres viales. Se implementará carril reversible con apoyo de Provial y PMT de Fraijanes.
También se realizaran labores a partir del lunes 22 en horario de 9:00 de la noche a 4:00 de la mañana del día siguiente.