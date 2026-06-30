Transportes pesados obstruyen el paso en diferentes puntos de la ciudad

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Varios percances viales que involucran transportes pesados se han registrado este martes 30 de junio.

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La mañana de este 30 de junio se ha visto con complicaciones viales desde las primeras horas en diferentes puntos de la ciudad.

Se trata de transportes pesados que obstruyen el paso debido a fallas mecánicas y accidentes de tránsito.

El primer hecho registra a un transporte empotrado en poste de alumbrado público, en el Anillo Periférico y 1 calle con sentido hacia calle Martí, en la zona 2.

Equipo de limpia y verde realiza labores de limpieza en el lugar y se quedó a la espera de una grúa para movilizar el vehículo y liberar la vía.

#AlertaVial



Transporte de carga pesada empotrado en poste de alumbrado público, en Anillo Periférico y 1 calle #zona2 con sentido hacia calle Martí.



Equipo de limpia y verde realiza labores de limpieza, a espera de grúa para ser movilizado y liberar la vía.



Conduce con… pic.twitter.com/5DzcDzoN3f — MuniGuate (@muniguate) June 30, 2026

En otro caso, se registra un cabezal con desperfectos mecánicos en calzada Atanasio Tzul en la zona 12.

El vehículo obstaculiza en dirección al norte, bajo el paso a desnivel de la 42 calle, por lo que se recomienda precaución.

Cabezal con desperfectos mecánicos en calzada Atanasio Tzul, bajo el paso a desnivel de la 42 calle, zona 12, con dirección al norte. El vehículo se encuentra detenido en el sector. Policía MT brinda apoyo y ayuda para prevenir complicaciones en la circulación vehicular.… pic.twitter.com/WLGSuxIC06 — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) June 30, 2026

Un tercer percance vial se reportó en el ascenso de ruta CA9 Norte, kilómetro 10.5 zona 18, carril derecho.

De este último hecho, Amilcar Montejo, director de Comunicación de EMETRA, informó que se habían iniciado maniobras para retirarlo de la vía.

Cabezal con averías mecánicas.



Con ayuda y apoyo de la #PoliciaMT se ha iniciado el retiro del obstáculo, precaución en ascenso de ruta CA9 Norte, kilómetro 10.5 zona 18, carril derecho. pic.twitter.com/oUc5Ji02xI — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) June 30, 2026

En estas circunstancias viales, cubrieron agentes de la Policía Municipal de Tránsito, para regular el paso vehicular y habilitar el paso lo antes posible.

Se recomienda precaución al transitar y seguir las instrucciones de las autoridades.