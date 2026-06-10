Ataque armado en Mixco deja un fallecido y una persona herida

Dos personas fueron víctimas de un ataque armado en la colonia Nueva Monserrat en Mixco.
OTRAS NOTICIAS: Dos tráilers con desperfectos mecánicos obstaculizan el paso en la zona 2
Un ataque armado se reportó esta mañana en la colonia Nueva Monserrat, zona 3 de Mixco donde dos personas fueron víctimas del hecho criminal.
Al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios quienes localizaron a dos personas con heridas de arma de fuego, una de las víctimas fue trasladada a un centro asistencial mientras que la otra ya había perdido la vida.
Ante este hecho se coordinó con la Policía Nacional Civil, la cual se encargó de acordonar el área en espera de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley.
En la escena se localizaron casquillos de arma de fuego y una motocicleta junto el cuerpo de una de las víctimas, por lo que no se descarta que se haya tratado de un intento de robo.