Por los ataques cometidos contra PNC en enero 2026, sindicada va a juicio

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Tras escuchar la acusación del MP, la jueza Carol Berganza, titular del Juzgado de Mayor Riesgo C, decidió que Ruth Noemí López vaya a juicio por su posible vinculación en los ataques ocurrido el pasado 18 de enero de 2026 cometidos contra agentes de la PNC.

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El Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Carol Berganza, decidió enviar a juicio a Ruth Noemí López, por su presunta vinculación a los ataques perpetrados el pasado mes de enero contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Con esto, la Juzgadora dijo que, en cuanto al delito de simulación que le imputó el MP, declara el sobreseimiento de este, debido a que la acusación que se le hace por este ilícito está contenido en la argumentación hecha al de obstrucción de justicia.

De esta cuenta, señaló que no ha lugar el requerimiento de la defensa que solicitó el sobreseimiento por los delitos de asesinato, asociación ilícita y obstrucción de justicia, por lo tanto, en debate oral y público deberá demostrar su inocencia.

El Juzgado de Mayor Riesgo C, decidió que Ruth Noemí López, sindicada de participar en el ataque a agentes de la PNC, en enero de 2026, irá a juicio. (Video:Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/FyMkn6vhRZ — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 10, 2026

Como consecuencia, la jueza dijo que requerirá al centro de servicios auxiliares de justicia penal para la asignación del Tribunal que deberá conocer el debate oral y público de Mayor Riesgo.

Además, fijó para el 16 de junio la audiencia de ofrecimiento de prueba.



Así sucedió

Según la investigación del Ministerio Público (MP), López habría participado en dichos ataques perpetrados el 18 de enero.

En la carpeta ministerial, el ente investigador la señala de haber facilitado el vehículo desde donde supuestos pandilleros dispararon contra agentes policiales.

López fue capturada el 20 de marzo pasado y ligada a proceso por el Juzgado Primero de Villa Nueva el 21, por el delito de asesinato en grado de complicidad, asociación ilícita, obstrucción de justicia y simulación de delito.

Argumentación del MP

Durante la audiencia, el MP reprochó a López ser miembro activo de la pandilla del Barrio 18 de la estructura criminal Solo para locos (SPL) que opera en el municipio de Villa Nueva.

Agregó el ente investigador que dicha estructura se dedica a asesinar, extorsionar, asociaciones ilícitas y portación ilegal de armas de fuego.

Además, indicó que dentro de la organización López es conocida en el argot delincuencial como "Paro" o colaboradora.

En cuanto a la acusación, el MP le cuestionó a López su participación en la serie de atentados cometidos contra agentes de la PNC ocurridos en el mes de enero, los cuales fueron ordenados por los máximos líderes de dicha pandilla ante la imposibilidad de seguir manteniendo privilegios a lo interno del centro penitenciario en que se encuentran privados de su libertad.

Con esto, se le señaló de que el 18 de enero, proporcionó un vehículo Mazda Protege, en el que miembros de la pandilla atacaron a dos agentes de la PNC que fallecieron.

Según la investigación, se asegura que luego de cometido el hecho, López recibió varios mensajes de audio de una persona que se identificó como "Chema" le indicó que pusiera la denuncia del robo del vehículo.

Como prueba de lo anterior, el MP reprodujo una serie de audios en las que se escucha cuando le indican a López que debe de interponer en lo inmediato la denuncia del robo del automotor y que cuando ya este realizada se le envié un mensaje y foto de que ya lo efectuó.

En su defensa

Luego de escuchar la acusación del MP, la juzgadora le dijo a López que tenía el derecho de pronunciarse o no. Ante este extremo la sindicada negó los extremos vertidos por el ente investigador, pues indicó que ella se dedica a vender zapatos y que a partir del año pasado realiza un curso de enfermería.

Durante la audiencia, la sindicada de participar en el ataque a PNC denegó las imputaciones del MP. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sobre el caso

Dijo que su presencia en los centros de detención se debe a la actividad comercial que realiza, por lo que reiteró su rechazo a la acusación del MP.

El pasado 18 de enero se registraron ataques contra agentes de la PNC en distintos sectores de la ciudad y se reportaron al menos 7 agentes fallecidos.

Los ataques en donde perdieron la vida varios agentes de la PNC en el parqueo del Centro de Justicia de Villa Nueva, Chinautla, Villa Lobos 2, Chichimecas, Villa Canales, el Limón, zona 18 y la colonia Roosevelt, zona 11.