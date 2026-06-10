Juzgado decidirá si Ruth Noemí López va a juicio por ataques contra la PNC

Por presunta participación en los ataques a agentes de la PNC ocurridos en enero de 2026, Ruth Noemí López comparece ante el Juzgado de Mayor Riesgo C.
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En el Juzgado de Mayor Riesgo C se desarrolla la audiencia de etapa intermedia de Ruth Noemí López, acusada de vinculación a los ataques perpetrados el pasado enero contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que hoy se conocerá si va a juicio.
Según la investigación del Ministerio Público (MP), López habría participado en dichos ataques perpetrados el 18 de enero.
En la carpeta ministerial, el ente investigador la señala de haber facilitado el vehículo desde donde supuestos pandilleros dispararon contra agentes policiales.
López fue capturada el 20 de marzo pasado y ligada a proceso por el Juzgado Primero de Villa Nueva el 21, por el delito de asesinato en grado de complicidad, asociación ilícita, obstrucción de justicia y simulación de delito.
Secuencia de ataques
El pasado 18 de enero se registraron ataques contra agentes de la PNC en distintos sectores de la ciudad y se reportaron al menos 7 agentes fallecidos.
Los ataques en donde perdieron la vida agentes de la PNC fueron: parqueo del Centro de Justicia de Villa Nueva, Chinautla, Villa Lobos 2, Chichimecas, Villa Canales, el Limón, zona 18 y la colonia Roosevelt, zona 11.