Venezuela: Madre revela que el llanto de su bebé la mantuvo viva

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Tras 12 horas sepultados, una madre y su recién nacido son rescatados con vida en Venezuela, en medio de sismos que dejan más de 1,700 muertos.

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La vida le dio una segunda oportunidad a Dayana Patiño y su bebé de tan solo 18 días de haber nacido luego de quedar soterrados bajo los escombros de su hogar luego de los terremotos que azotaron La Guaira, Venezuela.

El esposo de la madre no se rindió, a pesar que los pronósticos no daban esperanza de vida debido a la gran cantidad de escombros que cubrió a decenas de personas.

Acompañado de rescatistas y voluntarios, el nuevo padre quería tener de vuelta a su familia, aunque en su mente estaba la idea de no encontrarlos con vida.

Tras más de 12 horas de búsqueda, se escuchó el llanto del niño que aún permanecía junto a su madre bajo los escombros de un edificio de 8 pisos.

El bebé recibe atención prehospitalaria tras salir de los escombros.

Las labores se extendieron del 25 al 26 de junio logrando el rescate con vida de ambos cerca de la 1:00 de la mañana, donde un video difundido en las redes sociales se convirtió en la esperanza para miles de familias venezolanas.

"Fue algo indescriptible, yo ya los daba por muertos", comentó Gerson Trujillo, esposo de la joven.

"Siento que volé por los aires, caí en una fosa donde pude estar con mi bebé. Mi motor fue mi bebé, mientras él seguía respirando, yo iba a seguir luchando por él", cuenta Dayana a la BBC.

Aunque su historia ha tenido un final feliz, otros ciudadanos siguen en la búsqueda de sus familiares que siguen desaparecidos.

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Al menos 1719 personas han fallecidos y más de 5 mil resultaron heridas por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, informó el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez.

"La cantidad de personas que perdieron la vida asciende a 1719", dijo Rodríguez al leer el parte diario oficial.

También reportó 5034 heridos. Naciones Unidas estima que podría haber hasta 50 mil desaparecidos.

*Con información de BBC Mundo y AFP