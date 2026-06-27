VIDEO: así rescatan a recién nacida entre escombros tras terremotos en Venezuela

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La madre de la menor también fue rescatada con vida, tras permanecer más de 30 horas bajo los escombros.

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Una bebé de apenas 18 días de nacida fue rescatada con vida de entre los escombros de un edificio colapsado, 32 horas después de los dos terremotos que sacudieron una ciudad costera de Venezuela. Una hora más tarde, los equipos de emergencia también lograron poner a salvo a su madre.

Un video difundido por la agencia AFP muestra el dramático momento en que los rescatistas trabajan durante la noche del viernes, iluminados únicamente por reflectores, para sacar a la recién nacida de los restos de la estructura en La Guaira, la ciudad más afectada por los sismos, ubicada al norte de Caracas.

Socorristas lograron sacar sana y salva a la bebé de 18 días de nacido. (Foto: AFP)

En las imágenes se observa cómo la pequeña, envuelta en una manta rosada, es trasladada cuidadosamente de mano en mano entre los socorristas, mientras los presentes aplauden. Finalmente un familiar la recibe en sus brazos y agradece a Dios.

@telemundopr En el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos del miércoles en Venezuela, los rescatistas recuperaron a un bebé de 18 días de los escombros de un edificio colapsado. Un par de horas después lograron extraer a su madre, Dayana Patiño. Ambos no presentaban fracturas y fueron trasladados a un centro de salud, según dijeron testigos. Más noticias desde Venezuela en telemundopr.com ♬ sonido original - Telemundo PR

Según la persona que compartió el video en redes sociales, la menor salió ilesa pese a haber permanecido atrapada durante al menos 32 horas.

Los dos terremotos, registrados el miércoles 24 de junio con magnitudes de 7,2 y 7,5, dejaron al menos 920 personas fallecidas, además de miles de heridos y desaparecidos.

La madre de la pequeña también fue rescatada con vida. (Foto: AFP)

Con información de AFP