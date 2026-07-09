Registran 3,811 muertes por terremotos en Venezuela

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Al menos 3,811 personas han muerto como consecuencia de los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela hace dos semanas.

Debido a los terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 que sacudieron el norte de Venezuela hace dos semanas, se conoce que al menos 3,811 personas perdieron la vida, según el más reciente balance oficial divulgado por el gobierno.

Mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate, la cifra de víctimas mortales continúa aumentando cada día, lo que refleja la magnitud de la tragedia. Estos sismos dejaron 16 mil 740 personas heridas y 17 mil 907 damnificados, de acuerdo con el informe presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La emergencia golpeó con especial fuerza al estado costero de La Guaira, donde más de 800 edificios resultaron dañados. De ellos, 190 colapsaron por completo, dejando a cientos de familias sin vivienda y complicando las labores de rescate y recuperación.

Las autoridades mantienen las operaciones en las zonas más afectadas, mientras continúan evaluando los daños ocasionados por los movimientos telúricos y atendiendo a miles de personas que permanecen en albergues temporales.

Al menos 190 edificios colapsaron por completo durante los terremotos. (Foto: AFP)

Piden liberar recursos

En medio de la crisis, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, solicitó la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero para reforzar la respuesta a la emergencia.

Paralelamente, la ONU impulsa una campaña para recaudar cerca de 300 millones de dólares destinados a las labores de asistencia y reconstrucción del país.

Delcy Rodríguez, presidente interina, pidió la liberación de recursos bloqueados para apoyar la recuperación tras el desastre. (Foto: AFP)

* Con información de AFP