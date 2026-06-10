Reportan dos tráilers en zona 2 con desperfectos mecánicos

Dos cabezales con desperfectos mecánicos en calzada Simeón Cañas. Nuestros agentes coordinan ayuda para la atención de ambos incidentes y mantener la movilidad vehicular en el sector.



Precaución al transitar por el área.



Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona… pic.twitter.com/jYanKIdULE