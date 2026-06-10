Reportan dos tráilers en zona 2 con desperfectos mecánicos

Una grúa retiró los obstáculos y en cuestión de minutos liberó el paso.
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Durante la mañana de este miércoles 10 de junio, se reporta fuerte carga vehicular en la zona 2 capitalina, por dos vehículos pesados que presentaron fallas mecánicas.
A metros de distancia, dos tráilers quedaron obstaculizando el paso en la entrada de la avenida Simeón Cañas y dificultando el paso a quienes se dirigían en dirección al sur.
Al lugar se presentó una grúa que realizó labores para retirar los vehículos y colocarlos en la Simeón Cañas para no prolongar el tráfico en el área.
Asimismo, agentes de la Policía Municipal de Tránsito regulan el paso vehicular mientras se libera el tramo afectado. Las autoridades recomiendan conducir con precaución.