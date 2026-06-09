EE. UU. lanza entrevistas exprés de visa por 750 dólares

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Estados Unidos anunció la creación de un servicio "prémium" para solicitantes de visas de negocios o turismo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la creación de un servicio "prémium" para solicitantes de visas de negocios o turismo.

Este programa piloto permitirá que quienes paguen una tarifa adicional de 750 dólares, además del costo regular de 185 dólares, puedan acceder a entrevistas aceleradas en determinadas embajadas y consulados.

De forma preliminar se conoce que estos procesos entrarán en vigor el 1 de julio próximo y se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año.

El costo extra acelerará la entrevista para la aprobación de la visa. (Foto: iStock)

Los solicitantes que opten por este servicio tendrán la posibilidad de programar una cita de entrevista dentro de los diez días posteriores al pago. Las sedes diplomáticas que ofrecerán esta opción serán anunciadas antes de la fecha de inicio del programa.

El objetivo de esta medida es responder a las largas demoras que enfrentan miles de personas en el trámite de visas, especialmente en países que no forman parte del Programa de Exención de Visa.

Las entrevistas se llevarán a cabo diez días después de la realización del pago. (Foto: Shutterstock)

Sin embargo, el pago de la tarifa adicional no garantiza la aprobación de la visa. El programa se presenta como un servicio opcional para agilizar el proceso de entrevista, pero la decisión final sobre la emisión del documento seguirá dependiendo de los requisitos y evaluaciones habituales.

De acuerdo con funcionarios, la iniciativa podría extenderse más allá de diciembre si la demanda lo justifica.

*Con información Telemundo