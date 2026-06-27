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¡Junto a su novia! Así localizaron el cuerpo de jugador venezolano tras terremotos

  • Por Maria Fernanda Gallo
27 de junio de 2026, 13:58
El jugador y su novia fallecieron tras los derrumbes provocados por los sismos en Venezuela. (Foto: redes sociales)

El jugador y su novia fallecieron tras los derrumbes provocados por los sismos en Venezuela. (Foto: redes sociales)

Yimvert Berroterán, una promesa del fútbol venezolano, fue una de las víctimas de los terremotos en Venezuela. 

OTRAS NOTICIAS: VIDEO: así rescatan a recién nacida entre escombros tras terremotos en Venezuela

Los sismos con magnitud de 7.2 y 7.5 grados han causado un dolor inmenso a Venezuela; dentro de las víctimas está el jugador de 18 años y promesa del deporte Yimvert Berroterán, quien murió soterrado entre los escombros de un edificio ubicado en La Guaira.

Su cuerpo fue hallado junto a su novia Eudimar Valentina Sandoval, quien era reina de belleza. Ambos habrían sido reportados como desaparecidos tras no saber sobre su paradero al haberse derrumbado el edificio en donde se encontraban. 

(Foto: RRSS)
(Foto: RRSS)

Tras horas de búsqueda, sus restos fueron hallados por cuerpos de rescate, quienes confirmaron la muerte de los jóvenes.

Ambos habrían quedado atrapados entre los escombros en donde permanecieron hasta morir abrazados, luego de haber transcurrido 40 horas del derrumbe.

Su muerte ha dejado un gran dolor a sus familiares y amigos.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

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