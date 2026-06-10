¡Tensión en el tránsito! Pelea entre conductores queda grabada

Tras minutos de tensión entre los vehículos, un ayudante de autobús y un conductor se pelean.
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Un video compartido en redes sociales, evidenció el momento exacto en el que un vehículo particular y un bus extraurbano protagonizaron una pelea en la vía pública.
El hecho quedó documentado por otro conductor que transitaba por esta vía. Desde el inicio del video se muestra que por algunos momentos el vehículo intentaba rebasar y el transporte urbano se interponía.
Tras varios metros, persiste la tensión en la carretera hasta que el ayudante del autobús desciende del vehículo con un tubo en la mano y amenaza a los tripulantes del automóvil. Segundos después, el conductor del vehículo también desciende con un tubo en la mano.
Debido al percance, el tránsito se detuvo varios minutos mientras varias personas observaron la pelea.
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