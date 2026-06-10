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Localizan fallecido a conductor de aplicación en Villa Canales

  • Por Reychel Méndez
10 de junio de 2026, 07:49
El conductor habría realizado un viaje y momentos después perdió comunicación con sus familiares. (Foto: Redes Sociales)

El conductor habría realizado un viaje y momentos después perdió comunicación con sus familiares. (Foto: Redes Sociales)

El hombre de 55 años estaba desaparecido desde el pasado 6 de junio.

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Durante la tarde del pasado miércoles 10 de junio, se reportó el hallazgo de un cuerpo humano en estado de descomposición en un área boscosa de Villa Canales. 

El cuerpo fue localizado en el caserío Pampumay, en la ruta hacia Santa Elena Barillas, donde llegaron Bomberos Voluntarios de Villa Canales y dieron aviso a las autoridades competentes.

Desde su desaparición, familiares y seres queridos buscaban al conductor. (Foto: Redes Sociales)
Desde su desaparición, familiares y seres queridos buscaban al conductor. (Foto: Redes Sociales)

Según los primeros datos, se trata de César Antonio Herrera Sáenz, de 55 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 6 de junio.

Familiares del fallecido indicaron que Herrera Sáenz, se encontraba realizando un viaje mientras trabajaba como conductor de taxi por aplicación, cuando se perdió todo contacto con él.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar cómo sucedieron los hechos.

El cuerpo fue localizado en un área boscosa. (Foto: Redes Sociales)
El cuerpo fue localizado en un área boscosa. (Foto: Redes Sociales)

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