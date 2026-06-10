Localizan fallecido a conductor de aplicación en Villa Canales

El hombre de 55 años estaba desaparecido desde el pasado 6 de junio.
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Durante la tarde del pasado miércoles 10 de junio, se reportó el hallazgo de un cuerpo humano en estado de descomposición en un área boscosa de Villa Canales.
El cuerpo fue localizado en el caserío Pampumay, en la ruta hacia Santa Elena Barillas, donde llegaron Bomberos Voluntarios de Villa Canales y dieron aviso a las autoridades competentes.
Según los primeros datos, se trata de César Antonio Herrera Sáenz, de 55 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 6 de junio.
Familiares del fallecido indicaron que Herrera Sáenz, se encontraba realizando un viaje mientras trabajaba como conductor de taxi por aplicación, cuando se perdió todo contacto con él.
Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar cómo sucedieron los hechos.