Esto se sabe sobre la desaparición de Claudia Rivas, trabajadora municipal

Claudia Pamela Rivas fue vista por última vez hace casi dos meses.

EN CONTEXTO: Municipalidad de Huité se pronuncia tras desaparición de Claudia Rivas

El próximo 26 de enero se cumplen dos meses de la última vez que fue vista, esto luego de que fuera reportada por sus familiares al no regresar a casa.

A través de una Alerta Isabel-Claudina se iniciaron las labores de búsqueda para localizarla, en se donde detalla que es una mujer delgada, de 30 años, con 1.6 metros de altura, con cabello liso color negro.

(Imagen: Alerta Isabel-Claudina)

Fue vista por última vez en la Colonia Guayacán y, al momento de desaparecer, vestía una blusa color blanco con el logo de la Municipalidad De Huite, también llevaba puesto un pantalón de tela color negro.

(Foto: redes sociales)

Claudia, quien antes de su desaparición laboraba como directora financiera de la Municipalidad de Huite, previamente se desempeñó como auditora para la Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, departamento del que es originaria.

¿Qué se sabe del caso?

La Municipalidad de Huite se pronunció varios días después de su reporte de desaparición, acción que indicaron fue para no entorpecer las investigaciones y a su vez lamentar el hecho.

(Foto: Municipalidad de Huité)

Según relató la madre de Rivas, antes de que se perdiera todo contacto con su hija, Claudia habría llamado a su hermana menor para pedirle que recogiera una compra que había realizado y avisar que no había luz en el municipio de Huite, situación que era frecuente.

Pero, tras dos días de no tener ninguna información de ella, su familia entró en alerta, ya que Claudia es madre de un niño de 7 años y no era habitual que dejara de contactarse.

Leonel Humberto Paz, alcalde de Huité, destacó en una entrevista que Claudia Rivas era una colaboradora muy profesional y educada. Señaló que, debido a la falta de energía eléctrica, los empleados de la municipalidad, el día de desaparición de Rivas debían iniciar sus labores al mediodía, y fue entonces cuando se percataron de que Claudia no se presentó a trabajar

(Foto: MP)

El 3 de diciembre del 2025, el Ministerio Público (MP) allanó las instalaciones de la Municipalidad, en busca de indicios. En donde fue incautado Q9,711.75 en efectivo, un teléfono celular, una memoria USB, un disco duro, una computadora portátil y tres sobres que contenían Q700 en efectivo, los cuales serán sometidos a los análisis correspondientes, agregó el MP.

Además, en la vivienda de la trabajadora municipal, se hicieron presentes agentes de la MP en búsqueda de pruebas, operativo que demostró que la moto y el vehículo, propiedad de Rivas, estaban desaparecidos, al igual que su pasaporte.

(Foto: MP)

Su desaparición continúa siendo investigada y autoridades solicitan reportar cualquier información, llamando al 1572.