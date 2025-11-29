Buscan a Claudia Pamela Rivas, quien fue reportada como desaparecida

Claudia Pamela Rivas de 30 años no ha regresado a casa desde el 26 de noviembre.
Por medio de una Alerta Isabel-Claudina se inició las labores de búsqueda para localizarla.
Según la información que circula en redes sociales, Claudia ocupa el cargo de Directora Financiera en la Municipalidad De Huite, Zacapa.
Según la alerta, Rivas es una mujer delgada, de 1.6 metros de altura, con cabello liso color negro.
Fue vista por última vez en la Colonia Guayacán y vestía una blusa color blanco de cuello color negro con el logo de la Municipalidad De Huite, también llevaba puesto un pantalón de tela color negro.
Si posee información puede brindarla al número telefónico: 1572.