Realizan 27 allanamientos contra extorsiones en barrio El Gallito (Video)

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Una serie de allanamientos se registran este martes 9 de junio en el Barrio El Gallito.

La Policía Nacional Civil (PNC), a través de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), desarrolla este martes 9 de junio una serie de allanamientos en el barrio El Gallito, zona 3 de la capital, como parte de acciones dirigidas a combatir el delito de extorsión.

De acuerdo con información preliminar, las autoridades ejecutan un total de 27 diligencias de allanamiento en distintos inmuebles del sector. Los operativos se realizan en coordinación con el Ministerio Público (MP) y el Ejército de Gautemala.

El área está siendo custodiada por las fuerzas de seguridad. (Foto: PNC)

Los primeros hallazgos

Las fuerzas de seguridad consignaron tres motocicletas. Una de ellas, robada el 21 de abril en San Raymundo. Las otras dos por presentar alteraciones en el número de chasis y carecer de placa de circulación.

Preliminarmente, también se reportan capturas, la localización de droga y dinero.

Autoridades reportan varios hallazgos durante los operativos. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Las fuerzas de seguridad continúan con las acciones de revisión y registro para recopilar evidencias y ejecutar las capturas correspondientes.

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC, indicó que entre las personas capturadas se sorprendió a una que llevaba escondidas dos armas de fuego en un costal.

Declaraciones de Jorge Aguilar Chinchilla ante los allanamientos realizados en el Barrio El Gallito. pic.twitter.com/MsE4U12PzL — teinformogt (@teinformogt) June 9, 2026

La PNC compartió un video en el que se evidenció como fue el ingreso al barrio El Gallito para realizar las diligencias de allanamiento.

En las imágenes se observa como los agentes ingresan a los domicilios a inspeccionar.