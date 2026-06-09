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Playa de Ocós se inunda de desechos tras fuertes lluvias (video)

  • Por Reychel Méndez
09 de junio de 2026, 07:01
La contaminación salió a flote tras las lluvias de los últimos días. (Foto: Captura de video)

La contaminación salió a flote tras las lluvias de los últimos días. (Foto: Captura de video)

Una cantidad excesiva de basura y plástico se observa en la costa de la Playa de Ocós, San Marcos, tras las lluvias.

OTRAS NOTICIAS: Tormenta tropical "Cristina" provoca oleaje ciclónico en el Pacífico (videos)

Un video se ha viralizado en redes sociales, el cual se muestra una cantidad excesiva de plástico y basura en la Playa de Ocós, en San Marcos.

Los desechos localizados fueron arrastrados por las corrientes de los ríos, debido a lluvias registradas en los últimos días.

En el video se puede observar la cantidad alarmante de basura en este lugar. 

@brandondonis1m #ocos #sanmarcosguatemala ♬ son original -

La semana pasada, también se registró marea alta en las playas de Ocós, en San Marcos, siendo esto un máximo de anomalía de 0.29 m en esta localidad, según informaron las autoridades.

También se prevé que los sistemas de baja presión continúen conforme avance la tormenta tropical "Cristina". El próximo miércoles 10 de junio se podría acercar dicha tormenta a las costas guatemaltecas en el Pacífico.

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