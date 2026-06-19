¡En persecución! Recuperan cargamento de café y capturan a presunto delincuente

El cargamento valorado en más de Q110 mil fue recuperado por las autoridades en la autopista Palín-Escuintla.
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La Policía Nacional Civil informó que durante una persecución se logró recuperar un cargamento de 600 quintales de café valorado en más de Q110 mil.
El hecho se reportó en la autopista Palín-Escuintla, donde además fue capturado un hombre señalado de conducir un camión con reporte de robo.
De acuerdo con información oficial, el caso se originó tras una denuncia por el robo de un camión cargado de café, ocurrido en Amatitlán. Posteriormente, agentes policiales coordinaron la búsqueda del vehículo.
Más tarde el automotor fue localizado en el kilómetro 41 de la ruta al Pacífico, donde fue detenido Ángel Ariel Guas, de 33 años, quien es señalado de conducir el vehículo sustraído.
Los agentes indicaron que tras la persecución, tanto el camión como el cargamento de café fueron recuperados.
Las autoridades indicaron que el detenido fue trasladado a la sede policial correspondiente para solventar su situación legal y el caso quedó bajo investigación para establecer las circunstancias en que ocurrió el robo, así como determinar si existen otras personas involucradas en el hecho.