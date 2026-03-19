¿Ya conoces el nuevo sabor de Raptor para este verano?

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Raptor anuncia el lanzamiento de su nuevo sabor de temporada, Tornado Mora Azul. Esta es una propuesta diseñada para responder a la creciente preferencia por bebidas energéticas más atrevidas, frutales y refrescantes.

Integrar el Tornado Mora Azul a la familia Raptor es parte de la estrategia de innovación, para sorprender a los consumidores y fortalecer su liderazgo en el mercado.

Siendo una propuesta para atraer atraer a nuevos consumidores, tanto jóvenes como adultos, reforzar la fidelidad de sus seguidores actuales y consolidar su posicionamiento como una marca en constante evolución.

(Fotografía cortesía: Raptor)

Tornado Mora Azul ofrece una experiencia vibrante especialmente pensada para el verano. Disponible en tiendas de barrio y Super 24 en presentación en lata de 473ml.

El diseño para el nuevo integrante resalta con tonos vibrantes y elementos gráficos inspirados en el concepto Tornado.

“ Este nuevo sabor surge como respuesta a consumidores que buscan energía con una experiencia diferenciada y memorable ” Ricardo López , gerente de categoría de energizantes en Maravilla.

Durante esta temporada, Raptor acompañará el lanzamiento con activaciones especiales, degustaciones, presencia en eventos de verano, ampliando su alcance en entornos presenciales.