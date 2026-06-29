WhatsApp permitirá chatear con nombre de usuario y sin dar tu número

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WhatsApp revoluciona su privacidad: permitirá chatear sin dar tu número de teléfono con los nuevos nombres de usuario.

WhatsApp dio inicio oficialmente el despliegue de una de las funciones más esperadas de su historia: los nombres de usuario.

Desde esta semana, la plataforma permitirá a sus usuarios reservar su "alias" de forma anticipada.

Esta medida busca transformar la privacidad en la app de mensajería, eliminando la obligación de compartir el número de teléfono para iniciar un chat.

Con este cambio, el número quedará oculto por defecto para nuevos contactos si el usuario activa su alias.

¿Para que sirve esta función?

Para evitar la suplantación de identidad y complicaciones con los nombres duplicados, Meta diseñó una estrategia de reservas prioritarias.

Los creadores de contenido, organizaciones y pequeñas empresas tendrán la opción de reclamar y sincronizar de forma directa el mismo nombre de usuario que ya utilizan en Instagram o Facebook, garantizando así su coherencia de marca.

¿Cómo activar la función de usuario?

La seguridad se reforzará además con una "clave de nombre de usuario" opcional.

Como WhatsApp no implementará un directorio público para buscar personas, los usuarios no solo deberán conocer el alias exacto de alguien para contactarlo, sino que también podrían necesitar esta clave numérica secundaria para enviar el primer mensaje, bloqueando el spam de raíz.

El proceso de reserva ya está activo en la última versión de la app.

Lo que debes hacer es ingresar a Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario.

La función se activará por completo a finales de año y la implementación de las reservas globales será gradual durante los próximos meses.

*Con información de WhatsApp Blog