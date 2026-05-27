¡Sin hacer otro! Google ya permite cambiar tu correo de Gmail

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La información almacenada no se borrará y continuará guardada si modificas tu correo electrónico.

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Google anunció que ya se puede cambiar o modificar la dirección de correo electrónico actual de Gmail, sin tener que crear otra cuenta desde cero.

La actualización ya empezó a desplegarse en varias regiones del mundo y permite modificar el nombre del correo manteniendo intactos elementos como mensajes, contactos, fotos, documentos de Drive y el historial completo asociado a la cuenta de Google.

Hasta ahora, quienes querían abandonar una dirección antigua o poco profesional debían crear una nueva cuenta desde cero y migrar manualmente toda su información, un proceso complejo que afectaba el acceso a múltiples servicios digitales vinculados al correo original.

Con esta nueva herramienta, Google busca simplificar el cambio y evitar que los usuarios pierdan datos o deban modificar manualmente todas sus plataformas conectadas.

Si modificas tu actual correo electrónico de Gmail, la información almacenada en el mismo seguirá intacta. (Foto ilustrativa: iStock)

Información intacta

La nueva función permite reemplazar la dirección principal de Gmail por otra completamente distinta, siempre que se encuentre disponible.

Lo que debes saber de esta actualización: tu información (fotos, archivos y suscripciones) se mantiene intacta y tu correo anterior se convierte en una dirección alternativa para que sigas recibiendo todos tus mensajes.

Una vez hecho el cambio, no podrás crear una nueva dirección de Gmail por los siguientes 12 meses.

YA PUEDES CAMBIAR TU CORREO DE GMAIL



Ahora es posible cambiar tu dirección de correo electrónico actual de @gmail.com por una nueva sin crear una cuenta desde cero.



Lo que debes saber de esta actualización:



✅ Tu información (fotos, archivos y suscripciones) se mantiene… — Google en español (@googleespanol) May 26, 2026

*Con información de Infobae