Xelajú tropieza en su visita a Alajuelense en la Copa Centroamericana

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Xela pagó caro no aprovechar su mejor momento y debutó con derrota en la Copa Centroamericana.

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Aunque fue superior durante el primer tiempo y generó las ocasiones más claras, un gol de Ronaldo Cisneros en el complemento le dio el triunfo 1-0 a Alajuelense en su visita al estadio Alejandro Morera Soto.

Los superchivos comenzaron con personalidad y fueron el equipo que más propuso en el arranque del encuentro. Su ocasión más clara llegó al minuto 14, cuando Antonio "Chucho" López sacó un potente zurdazo que se estrelló en el poste.

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El conjunto altense dominó gran parte de la primera mitad, pero no logró traducir ese control en el marcador y se marchó al descanso con el empate sin goles.

En el complemento, Alajuelense cambió el rumbo del partido. El ingreso del experimentado Celso Borges le dio mayor control al mediocampo y el conjunto manudo empezó a generar más peligro sobre la portería de Minor Álvarez.

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La resistencia quetzalteca se quebró al minuto 75. Tras una mala salida de Elmer Cardoza, Ronaldo Cisneros recibió el balón por el sector izquierdo, encontró espacios ante la marca de Kevin Ruiz y sacó un disparo colocado desde fuera del área que se incrustó junto al poste, imposible para el guardameta.

El 1-0 fue suficiente para que Alajuelense se llevara los tres puntos y dejara a Xelajú con las manos vacías en su visita a territorio tico.