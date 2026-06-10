Aarón Herrera rescinde su contrato con el DC United de MLS

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El futbolista guatemalteco Aaron Herrera quedó oficialmente desvinculado del DC United de la Major League Soccer (MLS), luego de que ambas partes alcanzaran un acuerdo para rescindir el contrato que originalmente tenía vigencia hasta el final de la temporada 2026.

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La noticia fue confirmada por el club estadounidense este miércoles mediante un comunicado en el que únicamente agradeció al lateral derecho por su profesionalismo y entrega durante el tiempo que defendió los colores de la institución de Washington.

La salida del seleccionado nacional se produce en medio de una situación complicada en el actual curso, ya que, de acuerdo con diversos reportes de la prensa estadounidense, Herrera habría solicitado abandonar el club tras perder protagonismo bajo las órdenes del entrenador René Weiler y quedar fuera de varias convocatorias recientes del equipo.

Ante este escenario, la rescisión contractual terminó siendo la solución más viable para ambas partes, poniendo fin a una etapa que comenzó en diciembre de 2023 cuando el defensor llegó procedente del CF Montréal. Durante su paso por el DC United, Herrera disputó un total de 69 partidos oficiales en tres temporadas, registrando ocho asistencias y un gol entre todas las competiciones.

Aarón pudo disputar partidos ante el Inter de Messi. (Foto: DC United)

¿Y ahora?

Con esta decisión, el guatemalteco queda como agente libre y ahora deberá analizar cuál será el próximo paso en su carrera profesional. Entre las alternativas aparece la posibilidad de continuar en el futbol de Estados Unidos, aunque tampoco se descarta que pueda buscar un nuevo desafío fuera del continente americano.