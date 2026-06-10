Santis y Castañeda regresan a Comunicaciones

Comunicaciones confirmó este martes el regreso de dos futbolistas nacionales que ya conocen la institución: Bryan Castañeda y Diego Santis.
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Ambos jugadores vuelven al conjunto albo después de su reciente paso por Antigua GFC, equipo con el que tuvieron participación en las últimas temporadas. En el caso de Bryan Castañeda, el futbolista llega para reforzar la zona ofensiva del equipo crema. Su capacidad para generar peligro en ataque lo convierten en una de las apuestas del club para potenciar su producción ofensiva en la próxima campaña.
Por su parte, Diego Santis, hermano del seleccionado nacional Óscar Santis, regresa a Comunicaciones para fortalecer el sector defensivo. El jugador ya conoce la exigencia de vestir la camiseta blanca y buscará aportar solidez y profundidad a la última línea del conjunto dirigido por el "Fantasma" Figueroa.
Con estas incorporaciones, Comunicaciones sigue sumando nombres importantes a su proyecto deportivo para la temporada 2026-2027. Castañeda y Santis se unen a los recientes fichajes confirmados por la institución, entre ellos Kevin Grijalva y Dewinder Bradley, quienes fueron anunciados en los últimos días como parte de la renovación del plantel.