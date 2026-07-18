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Conductor atropella a peatón en Escuintla (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
18 de julio de 2026, 14:56
El conductor arrolló y arrastra a peatón luego de no detenerse cuando la victima cruzaba la calle.&nbsp;(Foto ilustrativa vía: Shutterstock)

El conductor arrolló y arrastra a peatón luego de no detenerse cuando la victima cruzaba la calle. (Foto ilustrativa vía: Shutterstock)

El conductor no se detuvo cuando un peatón circulaba sobre el paso de cebra.

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La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Tiquisate, Escuintla, difundió un video que muestra un accidente vial que ocurrió la tarde del 17 de julio.

Las imágenes compartidas por las autoridades revelan que un motorista arrolla a un peatón cuando cruzaba la calle, por el paso de cebra.

La víctima fue arrastrada por la motocicleta y terminó en el asfalto lesionada, según da cuenta el material audiovisual. 

Llamado

Las autoridades hacen un llamado a respetar las señales de tránsito y los limites de velocidad.

"Cada persona que cruza una calle tiene una familia que la espera en casa. Reduce la velocidad, respeta los pasos peatonales y cede el paso cuando corresponda", dijo la PMT de Tiquisate.

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